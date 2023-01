Stati Generali del Turismo a Sorrento, ecco le proposte di Atex al ministro Santanchè

Ecco il documento di proposte trasmesso da Atex al ministro Santanchè i occasione degli Stati Generali del Turismo di Sorrento, al quale la rappresentante del Governo ha assicurato la sua partecipazione

“A nostro avviso – si legge nel documento firmato dal presidente di Atex, Sergio Fedele – i punti cardinali cui oggi, dopo la terribile fase della pandemia, dovremo far riferimento per il “nostro turismo” sono:

1- PROTEZIONE DEL TURISMO

2- REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO

3- PROGRAMMAZIONE DEL TURISMO

4- RAPPRESENTANZA DEL TURISMO

Ecco alcune nostre proposte.

1-PROTEZIONE DEL TURISMO

*Mancanza di personale nelle strutture turistiche

Recepire la candidatura di Sorrento quale location di uno dei 3 Centri di Alta Formazione per il Turismo previsti a livello nazionale

2-REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO

*Coefficenti di Densità Ricettiva Extralberghiera

Introduzione dei Coefficenti di Densità Ricettiva, superati i quali si sospende l’autorizzazione comunale per nuove Scia amministrative per attività extralberghiere

*Best Practices Contrasto Overtourism

Valutazione di misure nazionali da prendere dopo un confronto con le principali Città Italiane che stanno definendo precise azioni e precisi regolamenti per fronteggiare l’Overtourism

*Affitti Brevi

Strategia immediata per contrastare gli Affitti Brevi, cominciando a prevedere che tale tipologia di affitto turistico debba prevedere l’obbligatorietà della Scia Amministrativa, l’obbligo del Codice Identificativo Regionale, l’ obbligo che tale tipologia possa essere gestita esclusivamente dal proprietario e non attraverso intermediari che di fatto svolgono un’attività d’impresa, cosa non consentita dalla legge.

3-PROGRAMMAZIONE DEL TURISMO

*Capitale della Cultura 2026

Recepire la candidatura d Sorrento come Capitale della Cultura 2026

*Osservatorio Turismo Penisola Sorrentina

Finanziare un Osservatorio che consenta di disporre di dati aggiornati sui flussi turistici,sul numero di pernottamenti,sull’età e la nazionalità dei turisti .

Una seria strategia di marketing di una importante località turistica non può prescindere dalla disponibilità di dati “certi”

4-RAPPRESENTANZA DEL TURISMO

*Enit

Costruire un rapporto metodologico con Enit in modo che Sorrento e la Penisola Sorrentina vengano sempre informate/coinvolte dalle iniziative messe in campo da Enit e soprattutto affinché Sorrento e la Penisola Sorrentina possano essere il riferimento dei contenuti e delle immagini relative agli spazi dedicati al nostro territorio sul Portale Italia.it

*Rapporto con Ministero del Turismo

Instaurare un canale diretto di comunicazione tra il Ministero del Turismo e la Penisola Sorrentina,in considerazione del fatto che il nostro territorio è una delle Zone a Turismo Prevalente più note al mondo

*Intervento per abolire le tasse del Canone Rai Speciale,della Siae e dell’Scf che gravano tutte sulle strutture ricettive che hanno una TV nelle camere

*Pnrr

Prevedere nella rimodulazione dei Fondi Pnrr, risorse maggiori da destinare al Turismo e in particolare incrementare le risorse per finanziare la riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture ricettive,per finanziare impiantistica per ridurre consumi e costi energetici e in particolare per la Penisola Sorrentina finanziare progetti e interventi finalizzati a migliorare la Accessibilità stradale,ferroviaria e via mare nel nostro territorio.