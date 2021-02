Stati Generali dell’export a Marsala dal 24 al 26 settembre, una settimana prima del G20 di Sorrento

Sarà l’antica Lilybeum, città di Marsala, ad ospitare, dal 24 al 26 settembre, una settimana prima del G20 di Sorrento, la 3° Edizione degli Stati Generali dell’Export. Ad annunciarlo è il presidente nazionale del Forum Italiano dell’Export, Lorenzo Zurino, il quale ha incontrato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ed il sindaco di Marsala Massimo Vincenzo Grillo. “Sono certo – ha affermato Zurino – che la Città e la Regione ci accoglieranno e accoglieranno al meglio i tanti ospiti che ci faranno l’onore della loro presenza. Proprio in questi ultimi giorni ho avuto il piacere di parlarne con Alfonso Dolce che da Ceo di Dolce & Gabbana e siciliano Doc, ha molto caldeggiato la scelta siciliana, ma sono anche speranzoso che molti nostri connazionali possano raggiungerci anche dall’estero”.

“E’ già tantissima l’attenzione in città – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori -; sono attesi, tra gli altri, big del calibro di Benetton, Marzotto, Riello, Zoppas, Briatore, Dolce, Bulgari, Motta, D’Amico” che già assicurarono la loro presenza alle scorse edizioni di Sorrento e di Bari.

Zurino (di cui si fa il nome come possibile futuro componente di un nuovo esecutivo per la governance del Commercio Estero) anticipa che l’edizione siciliana sarà nel segno dei “Florio – Maestri Mercanti del Made in Italy ed imprenditori Italiani ai quali dobbiamo tanto, della nostra presenza sui mercati internazionali”. Quanto alle prospettive dell’export italiano “non possiamo permetterci tempo da perdere, – dichiara Zurino – ogni secondo perso è una partita Iva che chiude, e quindi famiglie che soffrono. Un ciclo vizioso al quale dobbiamo porre un fermo, con dedizione e passione, ma soprattutto ritornando alla competenza. Ritornando alle capacità, ritornando a lavorare tutti, insieme, in un unica direzione”.