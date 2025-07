Stati Uniti, design made in Italy: l’azienda Lago alla conquista dell’America

Miami – Lago, azienda leader nel settore del design e dell’arredamento, annuncia la costituzione di Lago Americas Corp, nuova società con sede a Miami e interamente controllata dalla casa madre. L’operazione rappresenta un passo strategico nella politica di espansione internazionale dell’azienda e mira a rafforzare la presenza diretta di Lago nel continente americano, con un focus sui segmenti residenziale, contract e hospitality. La nuova società avrà il compito di presidiare e sviluppare il mercato delle Americhe attraverso la creazione di una struttura operativa e commerciale autonoma, capace di adattarsi con flessibilità alle dinamiche locali e alle opportunità di crescita nei diversi Paesi del continente. A oggi, Lago è presente nelle Americhe con 27 punti vendita POS, in cui l’azienda è rappresentata con spazi esclusivi dedicati alla collezione: una rete selezionata che costituisce una base concreta da cui avviare una nuova fase di sviluppo. “Con LAGO Americas Corp miriamo a compiere un ulteriore passo nel nostro percorso di internazionalizzazione – dichiara Gilberto Negrini, ceo di Lago – Il presidio diretto ci consentirà non solo di essere più vicini ai nostri interlocutori professionali e ai clienti finali, continuando a valorizzare appieno la nostra proposta di design e di servizio, offrendo soluzioni su misura per il mercato americano”. Sono già calendarizzate le prime aperture nelle città di Atlanta (Usa), Panama City (Panama) e San Juan (Porto Rico), selezionate per la loro forte vocazione progettuale, l’interesse per il design europeo e la presenza di ecosistemi economici favorevoli allo sviluppo nel contract.