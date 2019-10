Stati Uniti, il 19 ottobre a Washington la sesta edizione Premio Eccellenza Italiana

Si terrà sabato prossimo, 19 ottobre, a Washington la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana, che anche quest’anno verrà consegnato a quanti si sono distinti nei propri settori di competenza. L’edizione di quest’anno, si legge in un comunicato del comitato del Premio, vedra’ la partecipazione straordinaria del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sara’ in visita ufficiale negli Stati Uniti dal 15 al 20 ottobre. “Un premio che racconta il merito e il talento e cresce perche’ il paese sta crescendo e sta cambiando sempre piu’ proteso con fiducia al futuro e ai mercati internazionali”, ha commentato l’ideatore e segretario generale, il giornalista economico Massimo Lucidi. “La sesta edizione del Premio a Washington Dc – prosegue Lucidi – rappresenta per noi un momento di svolta incredibile. Prima di tutto per la conferma del format”. L’evento, infatti, come ogni anno, raccoglie il patrocinio del ministero degli Esteri italiano, ma viene interamente organizzato con fondi privati, generando cosi’ un evento culturale, pieno di incontri e risvolti professionali, di business, per tutta la “famiglia del premio”.

La sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana, presieduto da George Guido Lombardi, sara’ articolata in differenti sezioni, ognuna per la quale sara’ premiato il vincitore designato dal comitato del Premio: per la sezione Industria ad essere premiato sara’ Sanremo Coffee Machines della famiglia De Sordi, leader mondiale nella produzione delle macchine per il famoso espresso italiano; per la sezione Consulenza il Centro studi Ameco; per la sezione Professioni il professor Francesco Inchingolo, docente e dirigente medico odontoiatra presso la Scuola di Medicina dell’Universita’ degli Studi di Bari “Aldo Moro”; per la sezione Design: Silver Prince, l’azienda di Francesco Silvestri leader mondiale nella produzione di materassi.; per la sezione Moda: Malo, lo storico brand di maglieria di cui Walter Maiocchi e’ presidente; per la sezione Turismo: Gruppo Acanfora Hotel, la prestigiosa catena di hotel di lusso della Famiglia Acanfora; per la sezione Comune d’Italia: Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno; per la sezione Sud: Cmd Avio; per la sezione Arti e mestieri: Massimo Biale, chef dello Stato maggiore e luogotenente dell’Aeronautica militare italiana; per la sezione Manager dell’anno: Amedeo Manzo, presidente della Banca Credito Cooperativo di Napoli; per la sezione Nuove professioni: Francesco Zen, vip trainer a Londra e ambasciatore di italianita’; per la sezione Italian Heritage: la famiglia Ferrara, fondatori della storica Ferrara Candy; per la sezione Cinema: Denise Sardisco, attrice siciliana che, dopo diverse esperienze teatrali, approda al cinema con la storia tratta dal romanzo di Jack London “Martin Eden”.