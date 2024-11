Stato-Chiesa, 40 anni dall’accordo di Villa Madama: giornata di studi a Benevento

Si terrà venerdì 22 novembre dalle 9,30 alle 18 presso l’Università Giustino Fortunato la X Giornata di Studi beneventana, promossa dalle cattedre di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico dirette da Paolo Palumbo. Tema della giornata di studi sarà “L’Accordo di Villa Madama (1984-2024). La stagione concordataria: tradizione e prospettive” con l’obiettivo di offrire un focus ampio sullo sviluppo dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia negli ultimi quarant’anni, anche con una panoramica più ampia ai problemi della libertà religiosa. La prima sessione dei lavori presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita emerito di Napoli e prefetto emerito della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, sarà dedicata a “Il metodo: storia, tradizione, attualità”. Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore dell’Università Giustino Fortunato, i lavori saranno introdotti da Maria D’Arienzo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università Federico II di Napoli e Presidente nazionale Adec. Interverranno, con il coordinamento di Paolo Palumbo, mons. Giuseppe Mennini, già responsabile dei rapporti tra Santa Sede e Italia della Segreteria di Stato; Gennaro Acquaviva, presidente della Fondazione Socialismo; Geraldina Boni, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Presidente della Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, e Antonio Fuccillo Ordinario di Diritto ecclesiastico e interculturale nell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

La sessione pomeridiana sarà articolata in una tavola rotonda sul tema: “Reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese: le prospettive”. Introdurrà e concluderà i lavori Carmela Ventrella, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università Aldo Moro di Bari. Discuteranno del tema, Gianfranco Macrì, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università di Salerno, che approfondirà l’argomento “Reciproca collaborazione per un nuovo diritto internazionale”; Angelo Licastro, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell’Università di Messina, che tratterà della ridefinizione degli impegni bilaterali concernenti gli ecclesiastici; Marco Parisi, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università del Molise, che presenterà la nuova fisionomia degli enti ecclesiastico-religiosi; Paolo Cavana, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università Lumsa di Roma, che affronterà il tema: “La religione a scuola: tra tradizione e nuove sfide”; Gabriele Fattori, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università di Foggia, che si concentrerà su “Il matrimonio concordatario: diritto bilaterale e diritto giurisprudenziale” e Antonio Foderaro, Ordinario di Diritto canonico nella P.F.T.I.M. – sez. San Tommaso di Napoli che interverrà su : “L’otto per mille tra conferme, riforme e prospettive di abolizione”. La partecipazione ai lavori è libera ed aperta a tutti. L’evento è accreditato per la formazione degli avvocati. Si ringraziano per il patrocinio e la collaborazione l’Associazione Adec, l’Osservatorio su enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit dell’Università della Campania, il Tribunale Ecclesiastico di Benevento, il Servizio civile nazionale Acli, l’Issr di Benevento, l’Ordine degli Avvocati e l’Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma. Il comitato scientifico della Giornata di studi è composto da Giuseppe Acocella, Antonio Fuccillo, Paolo Palumbo e Raffaele Santoro.