Stato di emergenza in California per l’uragano Hilary: si temono inondazioni catastrofiche e molti morti

Si temono ”inondazioni catastrofiche” e ”pericolo per la vita” nelle prossime ore in California, secondo quanto diramato dal National Hurricane Center. Tanto che il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per l’arrivo, più veloce del previsto, dell’uragano Hilary. Come una rara tempesta tropicale, Hilary dovrebbe colpire proprio oggi la California meridionale portando con sé inondazioni, forti venti con velocità da 80 a 100 chilometri orari e grandi acquazzoni. Intanto i residenti evacuano, i parchi e le spiagge chiudono e i primi soccorritori si preparano a entrare in campo. “Stiamo mobilitando tutto il governo mentre ci prepariamo e rispondiamo a questa tempesta senza precedenti”, ha detto Newsom in una nota diffusa dal suo ufficio. “Sono previste inondazioni improvvise e urbane, localmente catastrofiche, specialmente nelle parti settentrionali della penisola”, ha detto il National Hurricane Center. Hilary “potrebbe essere una delle tempeste più devastanti che abbiano colpito la California in più di un decennio”, ha affermato Nancy Ward, direttrice dell’Ufficio dei servizi di emergenza del Governatore della California.