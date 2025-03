Stato di mobilitazione generale per i Campi Flegrei. Il ministro Musumeci: Pronto a firmare il decreto

“Ho ricevuto la richiesta di decretazione dello stato di mobilitazione nazionale, nelle prossime ore firmerò il decreto”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, intervenuto a Rainews24. “E’ il presidente della Regione Campania – ha riferito Musumecei – che per legge deve avanzare la richiesta di decretazione dello stato di mobilitazione nazionale. Ho ricevuto mezzora fa la richiesta e nelle prossime ore, dopo una breve istruttoria che deve fare il Dipartimento di Protezione civile che ci sta già lavorando, firmerò il decreto per la dichiarazione dello stato di mobilitazione”.

Il sindaco di Bacoli: Uno strumento fondamentale

La richiesta dello stato di mobilitazione al Dipartimento della protezione civile nazionale, suggerita dal Comitato coordinamento soccorsi per il bradisismo ai Campi Flegrei, per Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, uno dei comuni maggiormente coinvolti dal fenomeno, e’ “uno strumento fondamentale, perche’ abbiamo bisogno di piu’ volontari, di maggiore capacita’ di dare supporto alla popolazione, a chi e’ in casa e a chi dovra’ uscire fuori, quindi c’e’ bisogno di affrontare in modo sinergico, come stiamo facendo, una fase particolare dell’esperienza bradisismica”. “Ricordo a me stesso e a noi tutti che la magnitudo 4.4 – sottolinea il primo cittadino – e’ la piu’ importante degli ultimi quarant’anni”. Intanto, a Bacoli sono “aperti gli hub accoglienza. Abbiamo effettuato i controlli sulle strutture pubbliche, non abbiamo avuto richieste di intervento sulle private, abbiamo aperto il nostro centro di prima accoglienza, e abbiamo gia’ delle richieste di persone che stanotte vorranno dormire nel nostro hub, abbiamo aperto le aree di attesa e stiamo monitorando la situazione”. “Abbiamo fatto un controllo capillare anche sulle scuole stanotte. Devo dire che mantenendole aperte, piu’ dell’80% di studenti sono entrati in classe e questo e’ un fatto positivo – aggiunge – continueremo a cercare di dare sicurezza alla comunita’”.