Stato di salute dell’edilizia e dei servizi scolastici, focus sulla Campania. Il report di Legambiente

Da Napoli, Capitale del Mezzogiorno, lunedì 30 settembre Legambiente presenterà (alle ore 10 presso la Chiesa dei Cristallini, nel quartiere Sanità) a XXIV edizione del report Ecosistema scuola per fare il punto sullo stato di salute dell’edilizia e dei servizi scolastici con tutti i dati della Campania. A introdurre e coordinare i lavori sarà Elena Ferrario, presidente di Legambiente Scuola e Formazione. dDopo i saluti del sindaco Gaetano Manfredi, di Padre Antonio Loffredo (che racconterà la sua esperienza nel Rione Sanità), e della direttrice di Legambiente Campania Francesca Ferro, Claudia Cappelletti, responsabile Scuola di Legambiente, illustrerà il dossier nazionale sull’Ecosistema Scuola, con focus sulla Campania. E’ stato invitato a intervenire il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Saranno presenti Maura Striano, assessora all’Istruzione Comune di Napoli Fondi Pnrr per l’edilizia scolastica; Daniele Ara, assessore alla scuola del Comune di Bologna Rigenerazione a tutto campo; Alessandro Fasano (Fassa s.r.l. Recupero e riqualificazione degli edifici scolastici); Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania; Maura Striano (Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani); Serenella Caravella (Svimez, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno); Paolino Marotta (Andis, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici); Cristian Fabbi (direttore Fondazione Reggio Children); Andrea Morniroli (Rete EducAzioni); Marco Rossi Doria (Impresa sociale Con i Bambini9; Vanessa Pallucchi, vicepresidente di Legambiente Nazionale.