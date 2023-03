Statuina di Costanzo a S. Gregorio Armeno, l’omaggio di Genny Di Virgilio

Una statuina del presepe napoletano dedicata a Maurizio Costanzo, morto lo scorso 24 febbraio all’età di 84 anni. L’opera è di Genny Di Virgilio, artigiano di via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nel cuore del centro antico della città, che ha raffigurato il presentatore e giornalista seduto su una sedia con in mano una cartellina del “Maurizio Costanzo Show”, quindi in una delle sue pose più note al grande pubblico. La statuina, racconta Di Virgilio, “in realtà era già pronta da diversi mesi, era mia intenzione portargilela in dono, poi purtroppo è arrivata la brutta notizia. Per me è doveroso un tributo a un pilastro del giornalismo italiano”.