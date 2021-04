Stazione AV di Afragola, collegamento con le linee Eav. Aggiudicata la progettazione. Intervento da 40 mln

Firmato oggi il contratto per la progettazione definitiva del collegamento tra le linee vesuviane Eav e la stazione dell’Alta velocità di Afragola (Na). A darne notizia è l’Ente Autonomo Volturno nominato, tramite la Regione Campania, quale soggetto attuatore dell’intervento per un valore complessivo di 40 milioni di euro a valere sui fondi Por/Fesr 2014-2020. Ad aggiudicarsi il contratto per la progettazione definitiva il Consorzio Stabile Hub Engineering Scarl. La stazione AV di Afragola, destinata ad accogliere i treni provenienti dal nord del Paese e diretti sulla direttrice tirrenica e su quella orientale verso la Puglia, ospita anche due binari di competenza Eav che, con la realizzazione di una nuova tratta con la stazione di Volla, permetterà il completamento di un nodo di scambio tra la rete AV e le Linee Vesuviane. La tratta sarà lunga complessivamente cinque chilometri. Nell’ambito della nuova opera sono previsti interventi relativi all’ammodernamento della stazione Eav di Volla, il completamento delle opere civili e tecnologiche della linea e della stazione Afragola AV destinata all’esercizio della Linea Vesuviana. Lo scalo di Volla diventerà, quindi, un nodo strategico delle reta Eav ospitando un nuovo “Posto centrale operativo per Accm multistazione” (Apparato centrale computerizzato, ndr) che, a regime, gestirà la circolazione ferroviaria della nuova tratta Volla-Afragola AV e dell’intera Rete Vesuviana. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione del collegamento tra le Linee Vesuviane Napoli – San Giorgio e Napoli – Sorrento mediante la realizzazione di un tronco di galleria di collegamento, con relativo attrezzaggio impiantistico nelle adiacenze della fermata “S. Maria del Pozzo” della linea Napoli – Sorrento, nella zona vicina all’esistente casello autostradale Napoli Barra/Sud. Il collegamento, di estensione pari a circa 700 metri, sarà realizzato prevedendo l’innesto della nuova galleria su quella esistente della tratta Napoli – San Giorgio. L’avvio dei lavori è previsto entro il 2022 con l’attivazione del nuovo collegamento entro il 2025.