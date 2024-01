Stazione Sperimentale Pelli, domani De Luca all’Olivetti di Pozzuoli per il terzo numero della rivista Cpmc

Domani, 25 gennaio 2024 ore 10:00, presso la nostra sede Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP), Parco tecnologico Adriano Olivetti, via Campi Flegrei 34, Pozzuoli (Na) sarà lanciato il terzo numero della rivista CPMC – Cuoio Pelli e Materie Concianti, il Magazine della SSIP che ha celebrato il suo centenario. Sarà presente il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per visitare la struttura ed i laboratori di analisi, ricerca e sviluppo sperimentale.