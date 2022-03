Stazione Zoologica Anton Dohrn, un’avventura che dura da 150 anni

di Fiorella Franchini

Entrare nello storico acquario pubblico di Napoli è come varcare la soglia del tempo e immergersi nel sogno del suo fondatore: fornire e diffondere la conoscenza del mondo sottomarino, lasciando intatto lo stupore per un luogo ancora in larga parte sconosciuto. Fu nell’estate del 1862 quando a Jena incontrò Ernst Haeckel che lo introdusse alle opere e alle tesi di Charles Darwin, che Anton Dohrn divenne un fervente difensore della teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Decise di dedicarsi alla raccolta di fatti e d’idee a sostegno del darwinismo e, durante la sua carriera universitaria trascorse periodi di ricerca sulla riva del mare, ad Amburgo, in Scozia, in Italia, dove cominciò a progettare una rete di stazioni di ricerca biologica in cui gli scienziati avrebbero potuto fermarsi, approfondire i propri studi, raccogliere il materiale, realizzare osservazioni ed esperimenti. Un bisogno diffuso che vide la nascita di molti laboratori marini in Europa e negli Stati Uniti collegati soprattutto a istituti di ricerca e università. Dohrn, invece, voleva una stazione autonoma e, dopo aver tentato di realizzare il suo progetto a Messina, decise che Napoli sarebbe stato il posto ideale per la grande ricchezza biologica del mar Mediterraneo e per l’importanza internazionale della città, una delle più grandi e vivaci d’Europa. Pensò anche di associarvi un acquario pubblico con il quale guadagnare abbastanza da pagare un assistente permanente per i laboratori. Le fondamenta furono poste nel marzo 1872 e nel settembre 1873 l’edificio fu terminato; si aggiunse in seguito, un secondo fabbricato, il cortile, la parte occidentale, la biblioteca. L’Aquarium, che copre una superficie di 527 mq, fu aperto il 26 gennaio 1874 e rimane il più antico acquario del XIX secolo ancora in attività e il solo esclusivamente dedicato alla fauna e alla flora del Mare Nostrum. “Il grande albergo degli scienziati”, lo definì Benedetto Croce che negli anni successivi alla I guerra mondiale, si prodigò con il suo prestigio e la sua autorità affinché la Stazione conservasse il suo status di ente privato, continuando ad assolvere la triplice funzione di osservazione diretta del mare, d’intrattenimento divulgativo e di finanziamento della ricerca. Per garantire la sua indipendenza economica, politica e la libertà della ricerca, Dohrn introdusse una serie di misure per finanziare costantemente il suo progetto, in primo luogo l’affitto di spazi di lavoro e di ricerca a università e istituti scientifici, poi iniziò a inviare campioni e preparati biologici che, grazie all’abilità di Salvatore Lo Bianco, divennero rapidamente celebri per la bellezza e la perfezione tecnica. Le collezioni di animali marini conservati furono vendute a musei, università, scuole e privati e con i proventi furono acquistati, a prezzi particolarmente di favore, i migliori strumenti scientifici disponibili, acquisiti anche tramite donazioni. Anton Dohrn regalò la sua importante biblioteca alla Stazione Zoologica e richiese donativi agli editori scientifici, alle accademie e a scienziati come Darwin, Huxley, Virchow, costituendo uno strumento bibliografico eccezionale, ancor oggi senza paragoni. Le odierne strutture tecniche della Stazione Zoologica comprendono una delle migliori raccolte di testi nel campo della biologia marina, l’Archivio storico, un museo con circa 3500 campioni provenienti dal Golfo di Napoli, alcuni rarissimi. La ricerca si concentra sullo studio delle strutture, delle funzioni e dei comportamenti degli organismi marini e sulla conoscenza dei processi fondamentali della vita, attuato anche grazie al Turtle Point di Portici dotato di laboratori avanzati per le analisi ambientali e biologiche, di un ambulatorio con sale chirurgiche e radiologiche, di una ricca esposizione didattica, di due sale multimediali oltre, ovviamente, agli spazi dedicati alla cura e riabilitazione delle tartarughe marine ferite a causa dell’interazione con le attività antropiche. L’Aquarium di Napoli è situato nella villa comunale ed è collegato direttamente al mare da un canale sotterraneo. Le sale espositive ricevono luce naturale dalle finestre laterali e dai lucernai, la semioscurità rende la visita particolarmente suggestiva. I lavori di restauro e di necessario ammodernamento hanno consentito il mantenimento delle antiche vasche espositive dedicate agli ambienti del Golfo di Napoli e alle caratteristiche della sua vita marina, alle quali sono state aggiunte grandi vetrine ospitanti la scogliera corallina tropicale, per mostrare il possibile cambiamento del Mediterraneo indotto dai mutamenti ambientali, e quella che rappresenta il canyon Dohrn, una frattura della crosta terrestre tra il golfo da Posillipo e le bocche di Capri che, nel punto più profondo, raggiunge i duemila metri. Affascinante il murenario, che rappresenta le strutture di allevamento delle murene create dagli antichi romani scoperte nell’area archeologica sommersa della Gaiola, in cui le movenze sinuose dell’animale sono quasi ipnotizzanti. Un’altra novità è costituita dalla vasca del polpo, organismo antico e straordinario che ha un ciclo vitale di quasi due anni e un’intelligenza simile a quella dei mammiferi. Da pochi mesi è stato inaugurato, in una struttura poco distante, il Museo Darwin-Dohrn in cui è possibile scoprire come gli organismi si siano adattati a tutti gli ambienti marini, incontrare le forme primordiali di vita comparse negli oceani oltre tre miliardi di anni fa e apprendere le teorie evoluzionistiche. Nella sala polifunzionale si può ammirare un grande scheletro di capodoglio spiaggiato lungo le coste campane e una parete alta sei metri che espone in vetrina diecimila animali del Golfo di Napoli, mentre il giardino ospita i batiscafi messi a disposizione dall’Associazione Culturale MareAmico che sono stati utilizzati per l’esplorazione degli ambienti profondi del Mediterraneo. Insomma, una fantastica passeggiata nel tempo e nella biodiversità degli oceani inseguendo l’avventura di un sognatore. L’astronomo Carl Sagan ha scritto: “Da qualche parte, qualcosa di incredibile è in attesa di essere scoperto”. Anton Dohrn sapeva bene che di là di quelle piccole vasche e della la spiaggia di Partenope, l’oceano della verità e della conoscenza giaceva inesplorato davanti a sé in attesa di essere svelato da menti traboccanti di meraviglia.