Stazione zoologica di Napoli, a Colonia un convegno sulla storia ultracentenaria dell’Anton Dohrn

L’Istituto Italiano di Cultura di Colonia, in collaborazione con l’Associazione degli Amici dell’IIC di Colonia, presenta il 28 febbraio alle ore 19:00 la conferenza del professore Heiner Fangerau, ‘La Stazione zoologica di Napoli’. Fondata nel 1872, la Stazione Zoologica di Napoli (SZN) ha segnato la storia della biologia come stazione di ricerca in biologia marina ed è stata considerata un modello di riferimento per molte istituzioni simili basate sul suo modello. Fondata come infrastruttura di ricerca privata, traeva il suo capitale simbolico ed economico dalla sua auto-rappresentazione e dalla percezione esterna come garante dello scambio scientifico internazionale. La relazione descrive la storia del centro e il suo sviluppo durante le crisi della Prima e della Seconda guerra mondiale. Particolare attenzione è rivolta alle relazioni italo-tedesche, che si riflettono nella storia della ZSN.

Il professor Heiner Fangerau è direttore dell’Istituto di Storia, Teoria ed Etica della Medicina di Duesseldorf. In precedenza ha ricoperto la stessa carica presso le Università di Ulm e Colonia. La sua ricerca si concentra sulla storia e l’etica della medicina nel XIX e XX secolo. Heiner Fangerau è membro della Leopoldina ed è stato, tra l’altro, presidente della Society for the History of Science e della European Association for the History of Medicine and Health. È editore di varie riviste internazionali di storia della medicina.