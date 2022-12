Stazioni di polizia cinesi in Italia e nella Ue, von der Leyen: Inaccettabile

Sicurezza: von der Leyen, presenza stazioni di polizia cinesi in Italia e Ue e’ inaccettabile Roma, 08 dic – (Nova) – La presenza di stazioni di polizia cinesi in Italia e in altri Paesi dell’Unione europea e’ inaccettabile. Lo ha dichiarato in un’intervista al “Corriere della Sera” la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Se si dimostrera’ che queste notizie sono veritiere, per noi sarebbe inaccettabile il fatto che un qualunque Paese terzo eserciti qualunque forma di giurisdizione extraterritoriale nel territorio di Stati membri dell’Unione europea senza l’accordo di questi ultimi”, ha affermato von der Leyen, secondo cui la questione riguarda la sovranita’ nazionale e la sicurezza nazionale degli Stati membri. “Tuttavia, data la sua importanza, ho chiesto alla commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson di sollevare il tema al prossimo Consiglio dei ministri dell’Interno dell’Unione europea”, ha detto la presidente.