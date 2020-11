Stefania Brancaccio presidente degli Amici del San Carlo

Stefania Brancaccio è la nuova presidente degli Amici del San Carlo. Subentra ad Angioleta de Goyzueta. Napoletana, laureata in filosofia alla Federico II (e specializzata in psicopedagogia dell’età evolutiva presso il Magistero di Torino) Stefania Brancaccio è vice presidente della Coelmo spa, azienda metalmeccanica nella quale è entrata nel 1974 ricoprendo, nel tempo, numerosi ruoli di responsabilità. Nominata cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 2009, ha ricoperto svariati e prestigiosi incarichi in ambito finanziario e associativo. Fa inoltre parte della consulta femminile del Pontificio Istituto della Cultura e del Consiglio di amministrazione della “Fondazione In Nome della Vita O.n.l.u.s.”, “Casa di Tonia”, Accoglienza delle ragazze madri e donne vittime di violenza, che fa capo alla Curia Arcivescovile di Napoli. Socio del Rotary Napoli Nord, tra i numerosissimi riconoscimenti ottenuti il Premio Minerva Anna Mammoliti, attribuito alle donne per qualità imprenditoriali. Nel corso della cerimonia per il passaggio delle consegna, rigorosamente in mascherina e nel rispetto delle norme di distanziamento, Stefania Brancaccio ha dichiarato di voler portare avanti, nonostante le difficoltà del momento, “progetti messi in campo anche a Milano con la Verdi e e la Scala”.