Stefania Craxi apre gli Incontri di Valore di Nicola Ruocco. Sabato 15 Alessandro Daniele racconta Pino

Si è svolto a Pompei, presso l’Hotel Habita79, il primo atteso appuntamento del nuovo ciclo degli Incontri di Valore, la kermesse ideata e diretta da Nicola Ruocco. Un pubblico appassionato ha preso parte all’evento che ha visto come ospite Stefania Craxi, senatrice e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa. Assieme al patron Ruocco, la senatrice ha presentato il suo “Bettino Craxi, uno sguardo sul mondo“: un volume straordinario, che permette al lettore di penetrare nel mondo politico e ideale dello statista italiano e di farlo “attraverso i suoi scritti, appunti e documenti (in parte inediti)”. Scritti in cui il leader socialista affronta, con uno sguardo lungimirante e osservazioni profetiche, i principali avvenimenti politici ed economici che hanno segnato la fine dello scorso secolo dall’Italia e l’Europa al Medio Oriente, dall’America all’Urss e alla Cina.

“Ringrazio con grande affetto la Senatrice Craxi per essere stata al salotto degli Incontri di Valore in Pompei – affermato Nicola Ruocco -. Trattare alcune tematiche che riguardano da vicino la storia repubblicana della nostra nazione, per il tramite di uno dei più importanti statisti come Bettino Craxi, è un qualcosa di decisamente toccante e suggestivo“. Continua Ruocco: “C’è un giudizio della società, un giudizio dei tribunali, ma c’è anche un giudizio della storia, e quest’ultimo colloca Craxi certamente in una nuova verità dei fatti, con una visione dopo più di 30 anni profondamente diversa, di grandissimo statista e uomo di politica, di una politica e di un partitismo che forse manca a tutti noi”.

Domani, sabato 15, intanto un nuovo importante appuntamento al salotto letterario di Pompei. Giunge infatti Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele, che presenterà con Ruocco il libro “Pino Daniele, tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce“: la vita e le circostanze che stanno dietro l’arte e le canzoni di Pino Daniele. Alessandro Daniele, attraverso i suoi ricordi e la voce di chi è stato davvero vicino all’uomo in blues, negli affetti e nel suo lavoro, ricompone le tessere di un mosaico personale e artistico, in cui l’uomo e il musicista si sovrappongono nella figura di suo padre; il tributo di un figlio a suo padre, la parabola di una grande storia umana e musicale. Imperdibile appuntamento, sabato 15, ore 20 Hotel Habita79, ingresso libero fino ad esaurimento posti.