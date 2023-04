Stefania Duico capo marketing di Netflix per Italia e Grecia

Netflix nomina Stefania Duico senior director Marketing per Italia e Grecia.

La manager, in Netflix dal 2018, riporterà a James Foster, VP Marketing EMEA, e si occuperà di coordinare il team, basato a Roma, incaricato di sviluppare le campagne marketing sugli show Netflix e di lavorare con i partner dei due Paesi sulle campagne di promozione del servizio e dei suoi contenuti.

Come Marketing Partnership Director di Netflix, Duico ha lavorato su alcune delle più importanti partnership realizzate dal servizio in Italia (come Sky, WindTre, Telecom Italia, Vodafone) e sulle relative campagne di comunicazione.

Prima di Netflix, Duico ha lavorato per 15 anni in Microsoft, guidando la Divisione Windows Phone e successivamente il team Xbox