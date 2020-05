Il responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, entra a far parte del board di Bancomat. Laureato in Economia e Commercio presso la LUISS di Roma nel 1993, viene iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e all’albo dei Revisori Ufficiali dei Conti di Roma. Inizia la sua carriera professionale nel 1995 in Arthur Andersen ed in seguito in Erg Petroli. Entra in Banca Intesa nel 1998 nel settore Pianificazione e dopo la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI ricopre diversi ruoli quali responsabile dell’Ufficio Capital Management della Direzione Pianificazione, Capital Management e Controllo Sinergie e Responsabile del Servizio Pianificazione della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo. In Divisione Banca dei Territori dal 2013, diventa prima responsabile della Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione e della Direzione Marketing e poi responsabile dell’Area Sales e Marketing. Attualmente è consigliere di ABI, Bancomat, SSD LUISS e Intesa Sanpaolo Innovation Center.