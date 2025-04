TORINO (ITALPRESS) – Stefano Bressan è il nuovo Marketing Officer di Stellantis in Italia. Ha 42 anni, è laureato in Comunicazione d’Impresa e, dopo alcune esperienze nei settori della pubblicità e del loyalty marketing, è entrato, nel 2010, nel gruppo Fiat. Nella sua carriera ha ricoperto ruoli in diverse funzioni aziendali, prima in ambito commerciale come responsabile italiano delle promozioni del marchio omonimo, poi in ambito B2B, a capo del marketing di tutto i marchi del gruppo.

Nel 2019 ha assunto la responsabilità del Pricing e del Marketing dell’usato per l’Europa. In Stellantis, ha lanciato e guidato l’evoluzione digitale dell’e-commerce, per poi approdare, nel 2024, al marchio italiano Alfa Romeo come responsabile del marketing. Qui, ha seguito, tra le altre cose, il lancio commerciale della nuova Alfa Romeo Junior, contribuendo al successo commerciale del modello.

