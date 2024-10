Stefano Cantino è il nuovo amministratore delegato di Gucci

Stefano Cantino è nominato amministratore delegato di Gucci, con effetto dal 1° gennaio 2025. Cantino, che attualmente ricopre il ruolo di deputy chief executive officer in Gucci, sostituisce Jean-François Palus. Cantino entra in Gucci a maggio 2024, dopo un’importante esperienza professionale. Lavora per 5 anni in Louis Vuitton, dove ha guidato le strategie di comunicazione e immagine del brand. Prima ancora, trascorre oltre 20 anni nel Gruppo Prada, ricoprendo ruoli di sempre maggiore responsabilità fino a diventare Communication and Marketing director. Si laurea in Scienze Politiche all’Università di Torino.