Stefano Cappiello entra nel consiglio d’amministrazione di Terna

Il consiglio d’amministrazione di Terna Spa, riunitosi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha deliberato la nomina di Stefano Cappiello come nuovo consigliere non esecutivo e indipendente. La decisione è stata presa a seguito delle dimissioni di Francesco Renato Mele, presentate il 27 maggio per motivi professionali. La candidatura di Cappiello è stata proposta proprio da Cdp Reti, azionista di riferimento, con una comunicazione ufficiale datata 29 maggio. Il Cda ha accolto la proposta, cooptando Cappiello fino alla prossima assemblea dei soci. Cappiello rispetta tutti i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto della società, compresi quelli relativi all’Unbundling. Nonostante il suo ruolo al ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata confermata la sua piena autonomia e indipendenza di giudizio, in linea con i principi di buona governance.