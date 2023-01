Stefano Ceci, ex manager e amico di Maradona, dona al Caffè Gambrinus il calco del piede di Diego

Domani, mercoledì 18 gennaio, alle 11, Stefano Ceci, ex manager e amico di Diego Armando Maradona, donerà al Gran Caffè Gambrinus il calco del piede del Pibe de’ Oro. L’omaggio, si legge in una nota, “verrà apposto in un’apposita teca e potrà essere ammirato dalle migliaia di turisti e clienti affezionati che ogni giorno affollano il locale”. “Maradona e il Gambrinus, un connubio di storia e specialità della Napoli conosciuta in tutto il mondo – dichiara Stefano Ceci -: sorseggiare un buon caffè e ammirare la riproduzione del piede di Diego diventa un’esperienza sensoriale unica”.

Guidato dai fratelli Arturo ed Antonio Sergio e dal nipote Massimiliano Rosati, da oltre cinquant’anni il Gran Caffé Gambrinus è la tappa obbligata di tutti i turisti che visitano Napoli, nonché di personaggi famosi, politici e letterati che scelgono il locale di piazza Trieste e Trento per i loro incontri. Rientra nell’Associazione Locali Storici d’Italia e promuove numerose iniziative culturali.

La storia del Gran Caffè Gambrinus inizia con l’Unità d’Italia quando, nel 1860, al piano terra del palazzo della Foresteria, viene aperto il “Gran Caffè”, affacciato direttamente su Piazza Plebiscito e Palazzo Reale a benevolenza della famiglia reale. All’evento saranno presenti l Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore allo sport del Comune della città partenopea Emanuela Ferrante, Corrado Ferlaino, ex Presidente del club Napoli e Massimiliano Rosati tra i titolari del Gran Caffè Gambrinus. Modera il giornalista Francesco Marolda.