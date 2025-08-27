Stefano Corgnati a capo della commissione nazionale sulle residenze universitarie

Il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini nomina il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, presidente della commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari.
La commissione, istituita presso il ministero dell’Università e della Ricerca-MUR, è supportata dalla Cassa Depositi e Prestiti e provvede all’istruttoria dei progetti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale per studenti universitari e delle relative richieste di cofinanziamento ai sensi della legge 338 del 2000.
Si tratta di un settore strategico, finanziato anche nell’ambito del Recovery plan (PNRR), che si propone il potenziamento e il miglioramento della qualità della vita e della formazione universitaria. Grazie alla legge 338 e ai progetti finanziati, nell’arco degli ultimi anni l’Italia ha registrato un incremento positivo di posti letto, e un ulteriore importante sviluppo è atteso anche grazie all’attività della Commissione paritetica. Compito della Commissione è infatti quello di curare e sviluppare la diffusione delle residenze universitarie nel nostro Paese, esercitando un ruolo di indirizzo e verifica dell’attuazione dei progetti.
La commissione è costituita in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del ministero e delle Regioni; ne sono membri, oltre a Corgnati:
- Paolo Martelli, rettore dell’Università degli Studi di Parma;
- Gabriele Verza, segretario generale ANDISU;
- Alberto Scuttari, presidente CODAU;
- Giuseppe Catalano, professore presso la Sapienza Università di Roma;
- Adolfo Baratta, professore presso l’Università degli Studi “Roma Tre”;
- Giampiero Marchiò, Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- Luciano Feo, esperto Regione Campania;
- Vincenzo Lucci, esperto Regione Emilia Romagna;
- Pierpaolo Olla, esperto Regione Friuli Venezia Giulia;
- Roberta Cabiati, esperta Regione Liguria;
- Paolo Intòrbida, esperto Regione Marche;
- Lorenzo Bacci, esperto Regione Toscana;
- Massimo Marzano Bernardi, esperto Regione Veneto.