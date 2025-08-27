Stefano Corgnati a capo della commissione nazionale sulle residenze universitarie

Il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini nomina il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, presidente della commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari.

La commissione, istituita presso il ministero dell’Università e della Ricerca-MUR, è supportata dalla Cassa Depositi e Prestiti e provvede all’istruttoria dei progetti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale per studenti universitari e delle relative richieste di cofinanziamento ai sensi della legge 338 del 2000.

Si tratta di un settore strategico, finanziato anche nell’ambito del Recovery plan (PNRR), che si propone il potenziamento e il miglioramento della qualità della vita e della formazione universitaria. Grazie alla legge 338 e ai progetti finanziati, nell’arco degli ultimi anni l’Italia ha registrato un incremento positivo di posti letto, e un ulteriore importante sviluppo è atteso anche grazie all’attività della Commissione paritetica. Compito della Commissione è infatti quello di curare e sviluppare la diffusione delle residenze universitarie nel nostro Paese, esercitando un ruolo di indirizzo e verifica dell’attuazione dei progetti.

La commissione è costituita in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del ministero e delle Regioni; ne sono membri, oltre a Corgnati: