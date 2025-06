Stefano d’Albora nuovo Group Innovation Head di Ferrovie dello Stato

Stefano d’Albora è nominato Group Innovation Head del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In questo ruolo ha il compito di definire e guidare le strategie di innovazione e trasformazione digitale del Gruppo, in una fase cruciale per l’ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi di mobilità.

Con una solida esperienza nei settori Ica, pubblica amministrazione e relazioni istituzionali, d’Albora ha ricoperto incarichi di vertice in vari enti pubblici e ministeri. È stato responsabile di progetti di trasformazione digitale nella PA e in alcune società partecipate, Chief Information Officer al Ministero della Salute, direttore dei Sistemi Informativi della Rete Territoriale e direttore Customer Services in Poste Italiane.

Laureato in Economia Aziendale, d’Albora è dottore commercialista e revisore legale. Vanta competenze specialistiche in intelligenza artificiale, architetture cloud, pianificazione strategica e digitalizzazione dei processi. Ha iniziato la sua carriera in primarie società di consulenza, operando nei settori energia, bancario e pubblico.

Nel nuovo incarico, guiderà progetti di innovazione trasversale con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa del Gruppo FS, promuovendo l’adozione di tecnologie emergenti e rafforzando il dialogo digitale, trasparente ed efficace con cittadini e istituzioni.