Stefano De Martino: il suo show “Meglio Stasera” farà tappa a Paestum

Il primo sorprendente spettacolo live di Stefano De Martino “Meglio Stasera” farà tappa quest’estate a Paestum (SA) all’Arena dei Templi. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 agosto, i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi, lunedì 24 marzo 2025, su Ticketone.

Dopo un centinaio di repliche in tutta Italia, terminate a inizio anno con i trionfali sold out al Politeama di Napoli e al Brancaccio di Roma, Stefano De Martino ci propone la versione estiva di questo successo teatrale, con una nuova versione “in progress“, che strizza l’occhio agli ultimi sviluppi della sua carriera, ormai mainstream, e a nuovi esilaranti racconti verificatisi anche dopo l’inizio di questo lungo tour.

Un ‘quasi-one man show’ di Stefano De Martino e Riccardo Cassini che è l’occasione per trascorrere insieme al mattatore un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine, ma soprattutto per conoscerlo meglio. Anzi, ‘conoscerli’ meglio, perché nello spettacolo si svelerà più di uno Stefano.

C’è lo Stefano che racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi lega al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C’è lo Stefano ‘crooner’: insieme agli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. Insomma, un’offerta speciale armonica, elegante e intrigante. C’è lo Stefano danzatore: nonostante – ma solo a suo dire – si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo, è il momento di rimettersi in gioco, anzi, in ballo. E lo farà accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti (ex?) colleghi di qualche stagione addietro: la sfida è lanciata. C’è lo Stefano imprevedibile, che porta sul palco l’allegria di “Stasera tu o è possibile” e “Affari tuoi” ma anche gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico. E infine c’è lo Stefano che… va be’ ma non possiamo dire tutto-tutto-tutto…

Il tour è prodotto da Best Live. La tappa a Paestum è a cura di Anni 60 produzioni. Per informazioni: www.anni60produzioni.com.