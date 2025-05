Stefano de Martino in “Meglio Stasera”, riparte da Napoli summer tour

Roma, 5 mag. (askanews) – Dopo una stagione televisiva di successo con i programmi “Affari tuoi” (Rai 1) e “Stasera tutto è possibile” (Rai 2), e dopo i sold-out nei teatri, Stefano De Martino quest’estate non si ferma e torna al pubblico live con “Meglio Stasera”, il suo “quasi-one man show” scritto dallo stesso De Martino con Riccardo Cassini.

Queste le nuove date: 15 luglio Napoli (Arena Flegrea); 17 luglio Porto Recanati (Arena Beniamino Gigli); 19 luglio Palermo (Teatro di Verdura); 20 luglio Milazzo (Teatro al Castello di Milazzo); 22 luglio Lamezia Terme (Loc. Caronte – Anfiteatro Parco Mitoio) 24 luglio Palmanova (Piazza Grande); 25 luglio Rosolina Mare (Piazzale Europa); 27 luglio Marina di Pietrasanta (Teatro La Versiliana); 28 luglio Ceriale (Savona) Rotonda sul Mare; 30 luglio Roma Cavea dell’Auditorium Parco della Musica; 31 luglio Termoli (Arena del Mare 42 15); 16 agosto Padula (Parco Monumentale della Certosa di Padula); 17 agosto Maiori (Anfiteatro Porto Turistico); 18 agosto Gaeta (Arena Virgilio); 20 agosto Cirò Marina (Mercati Saraceni – Arena Saracena); 22 agosto Capaccio Paestum (Arena dei Templi di Paestum); 23 agosto Metaponto (Matera), Castello di Metaponto; 24 agosto Ostuni (Foro Boario); 25 agosto Trani (Piazzale Santa Maria Colonna); 27 agosto Benevento (Anfiteatro Romano); 31 agosto Cagliari (Arena Fiera).

Due ore di spettacolo trascinante, in cui Stefano De Martino, da vero intrattenitore poliedrico, si dà al suo pubblico con grande generosità, coinvolgendolo in un racconto del suo percorso tra inciampi, errori e imprudenze giovanili, goffi tentativi, fortuna e tenacia, il tutto condito dalla sua contagiosa ironia. Dai suoi inizi come fruttivendolo ad addetto al call center, Stefano de Martino accompagna il suo pubblico tra le cassette di frutta e le palestre di danza di Torre Annunziata, passando per i provini ad Amici, il palco di Broadway e l’incontro con Sorrentino fino all’esordio, fortunato, come conduttore televisivo su Rai1.

“Meglio Stasera” è un’occasione per conoscere un performer a tutto campo, crooner e danzatore, capace di portare sul palco monologhi umoristici e riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico, balletti, mashup musicali e virtuosismi canori Con un repertorio che spazia dai grandi classici della musica italiana agli indimenticabili successi di ieri e di oggi, lo spettacolo sarà arricchito dalla presenza degli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, diretta dal Maestro Pino Perris, sospesa tra Carosone e Sanremo e da un corpo di ballo di 4 ballerini, insieme ai quali Stefano De Martino offrirà al pubblico uno show di grande energia.

“Meglio Stasera” è scritto da Riccardo Cassini e Stefano De Martino. La regia è di Riccardo Cassini, le coreografie di Andrea Larossa. Lo spettacolo è prodotto da ITC 2000 e Best Live.