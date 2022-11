Stefano Firpo d.g., storico avvicendamento per Assonime

Il consiglio direttivo di Assonime, l’associazione fra le società italiane per azioni, nomina Stefano Firpo direttore generale. Succede a Stefano Micossi, che ricopre l’incarico per 23 anni. Il percorso professionale del nuovo d.g., 49 anni, torinese, si svolge intrecciando ruoli manageriali nel settore privato con incarichi di responsabilità nelle amministrazioni pubbliche. Fino a poche settimane fa Firpo è capo di Gabinetto del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao.