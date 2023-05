Stefano Grieco country manager di Nokia per Italia e Malta

Nokia nomina Stefano Grieco country manager per Italia e Malta.

Ricoprirà il ruolo di amministratore delegato e vice presidente, rappresentando Nokia presso clienti, associazioni imprenditoriali, enti governativi, istituzioni e autorità di regolamentazione in Italia. Continuerà inoltre a ricoprire l’attuale ruolo internazionale di head of Business Operations per NI Optical Networks di Nokia.

Grieco vanta esperienza in Italia e a livello internazionale, avendo ricoperto diversi posizioni tecniche, commerciali e manageriali in Nokia e altre aziende. Ovunque ha dato un suo contributo, dall’avvio delle attività, allo sviluppo e consolidamento del business, fino alle innovazioni di ricerca e sviluppo.