Stefano Lentini firma colonna sonora serie tv “Studio Battaglia”

Roma, 13 mar. (askanews) – Stefano Lentini firma la colonna sonora originale edita da Edizioni Curci e Palomar della seconda stagione di “Studio Battaglia”, la serie tv con la regia di Simone Spada e scritta da Lisa Nur Sultan, in onda da martedì 19 marzo in tre prime serate su Rai 1. Da martedì 19 marzo la colonna sonora sarà disponibile in digitale. Da oggi, mercoledì 13 marzo, la colonna sonora è disponibile in pre-save.

Dopo aver composto la colonna sonora della prima stagione, Stefano Lentini torna a collaborare per la seconda stagione della serie che vede nel cast Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi, Marina Occhionero, David Sebasti, con Thomas Trabacchi, con la partecipazione straordinaria di Carla Signoris e con la partecipazione di Massimo Ghini.

Eseguita dalla pianista Gilda Buttà e dal Quartetto Adorno (Edoardo Zosi e Liù Silvia Pelliciari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Stefano Cerrato al violoncello) insieme a Marco Rovinelli alla batteria, la colonna sonora è stata creata e prodotta da Stefano Lentini (che per la colonna sonora ha anche suonato chitarre, basso elettrico, pianoforte e flauto) e mixata a Londra dal tecnico del suono tre volte Grammy Award Geoff Foster con il quale Lentini ha già condiviso un Doppio Disco di Platino. Il mastering è stato realizzato da Bo Kondren presso il Calyx di Berlino.

La seconda stagione di “Studio Battaglia” è una produzione Palomar con tempesta e in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Carlo Cresto-Dina. Le sceneggiature, tratte dalla serie originale “The Split” prodotta da Sister Pictures in associazione con Little Chick e distribuita da BBC Studios, sono firmate da Lisa Nur Sultan e Federico Baccomo (puntate 1 e 3). Soggetto di serie a cura di Lisa Nur Sultan.