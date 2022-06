Stefano Nicoletti ambasciatore d’Italia in Norvegia

è il nuovo ambasciatore d’Italia a Oslo, in Norvegia. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nato a Roma il 5 agosto 1963, Nicoletti consegue la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma nel 1989 e un Master ina Washington DC, presso la School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University, nel 1991. Dopo una breve esperienza di lavoro in, entra in carriera diplomatica nel 1993, prestando servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Nel 1998 svolge il suo primo incarico all’estero presso l’ambasciata d’Italia a, India, fino al 2001, quando passa a dirigere l’Ufficio economico-commerciale dell’Ambasciata d’Italia a, Svizzera.