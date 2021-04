Stefano Palazzi è il nuovo giudice sportivo della Serie C di calcio. Nato a Napoli nel 1960, Stefano Palazzi ha prestato servizio come magistrato militare nel capoluogo campano, prima di iniziare la collaborazione con la FIGC a partire dal 1990: nell’Ufficio indagini fino al 1993, poi sostituto nella Procura federale, diventandone poi il capo nel 2005, un anno prima dell’esplosione dello scandalo di Calciopoli. Era rimasto in carica un decennio, cedendo nel 2016 il posto al nuovo procuratore Giuseppe Pecoraro, a sua volta rimpiazzato nel novembre scorso dall’attuale occupante della carica, Giuseppe Chiné. Da allora, Palazzi ha rivestito altre cariche in FIGC, oltre che essere presidente di Corte di Appello Militare di Napoli: è stato presidente della II Sezione della Corte Sportiva di appello e componente della Sezione Consultiva della Corte Federale di appello. Adesso il nuovo ruolo, quello di Giudice Sportivo di Serie C, sicuramente più lontano da quei riflettori che hanno legato il suo nome in maniera indissolubile alla pagina più buia del calcio italiano. (Fonte Fanpage)