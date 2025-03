Stefano Pelloni nuovo Chief Operating Officer di Tyche Bank

Tyche Bank, nuova protagonista nel panorama bancario italiano, annuncia la nomina di Stefano Pelloni come nuovo Chief Operating Officer. Nato nel 1981, Pelloni ha conseguito la laurea presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, per poi completare il suo percorso accademico con un Master all’Università di Pisa. Dopo un’esperienza iniziale in una delle Big Four, ha intrapreso un solido percorso nel settore bancario, assumendo incarichi di crescente responsabilità. A partire dal 2016, ha svolto un ruolo di primo piano all’interno del Gruppo Banca Privata Leasing, dove ha guidato le aree Organizzazione, ICT e Risorse Umane.