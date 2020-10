Stefano Pisani nominato coordinatore di Anci Piccoli Comuni Campania

Il sindaco di Pollica (Salerno), Stefano Pisani, è nominato nuovo coordinatore regionale Anci Piccoli Comuni. L’indicazione è arrivata dal presidente dell’Anci Campania, Carlo Marino. “I piccoli Comuni – dice Pisani – rappresentano la vera scommessa per il futuro ed il rilancio del nostro paese. La pandemia ci sta sollecitando a ripensare gli spazi di vita e lavoro, la sfida che ritengo indispensabile mettere in campo, grazie alla fiducia accordatami dal presidente Marino, è trasformare i piccoli Comuni della Campania in luogo di innovazione e futuro, grazie a progetti strategici di valorizzazione da mettere in campo subito e attraverso i quali garantire servizi alle comunità e opportunità per le nuove generazioni”.