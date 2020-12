Stefano Sannino, è napoletano il nuovo capo della diplomazia europea

Stefano Sannino è il nuovo capo della diplomazia dell’Unione Europea. L’ambasciatore, napoletano di nascita e laureato in Scienze Politiche alla Federico II, sarà, nello specifico, segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae). Classe ’59, nel 1986 entra nel corpo diplomatico italiano e ottiene il primo incarico a Belgrado, nell’allora Jugoslavia oggi Serbia. Dal 2002 al 2004 è capo di Gabinetto del presidente del consiglio dei ministri, Romano Prodi. Poi torna alla carriera diplomatica. L’ultimo incarico lo vede impegnato come ambasciatore d’Italia in Spagna.