Stefano Scarpetta è il nuovo capo economista dell’Ocse e assumerà le sue funzioni dal 1° aprile. Lo rende noto un comunicato della stessa Ocse, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, precisando che Scarpetta gode di “una reputazione internazionale eccezionale come economista di spicco, costruita in oltre tre decenni di servizio”. Dal 2013 è al timone della direzione Ocse per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali. Ha inoltre ricoperto il ruolo di sous-sherpa per il G7 e il G20 su questioni di politiche occupazionali e sociali. Come capo economista, Scarpetta dirigerà il Dipartimento di Economia dell’Ocse nella realizzazione di analisi rigorose basate su prove concrete, benchmarking internazionale e consulenza politica specifica per ciascun Paese. Il lavoro del dipartimento supporta i responsabili politici nel promuovere una crescita economica sostenibile, ampliare le opportunità di impiego e migliorare il tenore di vita in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.