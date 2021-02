Stefano Sgambati ottiene una cattedra alla City University of London

Stefano Sgambati, 30enne nativo di Baiano (Avellino), è entrato a far parte del corpo docenti della prestigiosa City University of London. Dopo 5 anni come “lettore” all’interno di una delle più importanti università al mondo, l’irpino insegnerà materie economiche e politiche nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli di laurea triennale e quadriennale e per l’acquisizione dei titoli di dopo laurea riferiti ai Master di specializzazione e ai Dottorati di ricerca. Il nuovo lavoro tra le cattedre dell’istituto fondato a Londra nel 1894, è dunque un passo avanti per la carriera del giovane con un passato alla Federico II di Napoli.

(Fonte Itvonline)