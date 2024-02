Stella Assange: “Questa farsa deve finire”

Roma, 20 feb. (askanews) – Di fronte alla sede dell’Alta Corte di Londra dove sta per aprirsi un’udienza di due giorni per discutere del destino di Julian Assange ha preso la parola la moglie del fondatore di Wilileaks Stella. Stella Assange ha detto: “questa farsa deve finire”, aggiungendo che se estradato negli Usa suo marito non avrà un “processo equo”.

Stella Assange ha affermato che il caso di suo marito è “un attacco a tutti i giornalisti di tutto il mondo”. Poi ha aggiunto: “Non vi è alcuna possibilità di un processo equo se viene estradato negli Stati Uniti”, afferma Stella Assange, aggiungendo che gli “Stati Uniti che ora criminalizzano il giornalismo investigativo”.

“È un attacco alla verità e al diritto del pubblico di sapere”, ha continuato, aggiungendo che crede che quello che è successo ad Alexei Navalny negli ultimi giorni “può succedere a Julian”.