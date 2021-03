Stella Fracassi nuovo capo di Gabinetto della Prefettura di Salerno

Stella Fracassi, vice prefetto, si insedia ufficialmente nel ruolo di capo di Gabinetto della Prefettura di Salerno. Succede ad Arnaldo Agresta. Nata a Roma, laureata in Giurisprudenza, abilitata all’esercizio della professione forense e specializzata per le professioni legali, è entrata nell’Amministrazione civile dell’Interno nel 2005, prestando servizio presso gli Uffici Centrali dell’Amministrazione dell’Interno e le Prefetture di Campobasso e Caserta. Nell’aprile 2009 è stata inviata in missione presso la Prefettura di Pescara in relazione ai gravi eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo. Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo come Coordinatore della Commissione d’accesso per i Comuni di San Felice a Cancello (Caserta) e Pratola Serra (Avellino), rappresentante della Prefettura di Caserta presso la Cabina di regia di “Terra dei Fuochi” nonché presidente supplente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Caserta.