Stella “Ruolo professionisti importante, politica se ne accorga”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è una diminuzione” del numero dei professionisti “negli ultimi anni; va detto che c’è stata una crescita fortissima negli ultimi dieci anni quando eravamo primi in Europa come rapporto per abitante. Adesso c’è un po’ una inversione di tendenza cominciata dopo la pandemia che non abbiamo più recuperato. È chiaro che la politica deve accorgersi dell’importanza del ruolo dei professionisti e devono essere fatte politiche incentivanti per evitare questa riduzione”. Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, in occasione della presentazione del “VIII Rapporto sulle libere professioni in Italia – anno 2023”, curato dall’Osservatorio libere professioni di Confprofessioni.

