Stellantis a luglio in testa alle vendite dei Veicoli Commerciali

TORINO (ITALPRESS) – Prosegue la marcia spedita di Stellantis nel mercato dei Veicoli Commerciali leggeri. In base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, a luglio in Italia, Stellantis domina il mercato con una quota del 46% (+1,6 punti percentuali rispetto a luglio 2022) con Fiat Professional e PEUGEOT i marchi con la contribuzione maggiore. Fiat Professional ha realizzato una quota di mercato del 27,6% (+5,2 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2022) e Peugeot ha realizzato il 6,6% di quota (+1,9 punti percentuali rispetto al 2022). La leadership risulta ancora più forte nel settore dei Veicoli Commerciali elettrici dove Stellantis a luglio in Italia ha ottenuto il 69,7% di quota di mercato. In questo settore il marchio che maggiormente ha contribuito è Opel, con oltre il 40% di quota e con FIAT Professional (al 18,2%, +10 punti percentuali rispetto al 2022) e Citroèn (7,9%, +6 punti percentuali rispetto a luglio 2022) che hanno ottenuto le maggiori crescite rispetto a luglio 2022. “I clienti professionali italiani continuano ad apprezzare il prodotto dei marchi Stellantis e ciò e fonte di grandi soddisfazioni per tutti noi” dichiara Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia. Ha poi concluso: “Questo apprezzamento è la conferma che la strategia e l’offerta che abbiamo messo in campo sono le migliori per il tessuto economico italiano”.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).