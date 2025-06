Stellantis a maggio rafforza leadership vendite ibride e commerciali

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Nei mesi precedenti, Stellantis aveva guadagnato progressivamente quota nel segmento delle vetture ibride sul mercato UE30, fino a conquistarne la vetta: maggio segna un ulteriore, deciso balzo in avanti.

Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per Stellantis, sottolinea: “La progressione registrata, quasi 5pp, non è casuale. Stiamo in realtà traendo i frutti della decisione strategica presa nella seconda metà del 2024, quando abbiamo ampliato la gamma di veicoli ibridi, venendo incontro alle esigenze manifestate direttamente dal mercato.”

Continua Luca Napolitano: “Un altro segnale decisamente positivo ci viene da una nuova conferma del trend dei mesi precedenti: anche maggio infatti si caratterizza per un’ottima raccolta ordini, ben superiore a quella di un anno fa. Oltre a ciò, i nostri modelli continuano a cogliere consensi crescenti in mercati competitivi: parlo in particolare della nuova Citroèn C3 e della Opel Corsa, senza dimenticare, nel segmento Premium, la nuova grande performance di Alfa Romeo in Italia. E presto arriverà l’impatto di FIAT Grande Panda…”.

Foto: ufficio stampa Stellantis

