Stellantis, a Pomigliano si produrrà la Fiat Panda almeno fino a 2027. La produzione aumenterà del 20%

La Fiat Panda – modello iconico di Stellantis – continuerà a essere prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco almeno fino al 2027. La produzione aumenterà di circa il 20% da metà marzo. Lo ha annunciato Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, in una conferenza stampa presso la fabbrica campana dove la Panda viene prodotta dal 2011.Fiat ha svelato ha svelato la serie speciale Fiat Pandina. La data di presentazione del 29 febbraio rende omaggio allo storico lancio della prima Panda nel 1980, presentata al presidente della Repubblica Sandro Pertini nella stessa data.

“La nuova Fiat Pandina – ha spiegato Francois – è un omaggio all’amore degli italiani per la Panda. In effetti, Pandina è il soprannome con cui gli italiani l’hanno sempre chiamata. Sono orgoglioso di presentare questa serie speciale in un giorno speciale, infatti, posso anche annunciare che Panda continuerà a essere prodotta a Pomigliano d’Arco almeno fino al 2027. La storia d’amore tra Panda e l’Italia continuerà così ancora per molti anni grazie ai nuovi investimenti che l’hanno resa la più tecnologica e sicura di sempre. Oggi c’è anche un altro motivo per celebrare la Panda: abbiamo infatti deciso di aumentare la produzione del 20% per soddisfare la domanda dei clienti in Italia e in Europa. La Panda continua a essere leader di mercato in Italia e leader di segmento in Europa: ed è anche l’unica ibrida di segmento A del gruppo”. La Fiat Panda è leader di mercato in Italia e in Europa, con oltre 8 milioni di unità vendute durante la sua storia.

Ecco la Pandina: è supertecnologica e sarà in vendita dall’estate

Sarà in vendita dall’estate nei principali mercati europei la nuova Fiat Pandina prodotta a Pomigliano d’Arco. Il nome è stato scelto – ha spiegato Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis – perché è il soprannome con cui gli italiani l’hanno sempre chiamata in modo affettuoso. Viene presentata il 29 febbraio per rendere omaggio allo storico lancio della prima Panda nel 1980, che fu presentata al presidente della Repubblica Sandro Pertini nella stessa data. La produzione inizia a giugno. Dotata di nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas), di un nuovo quadro digitale e di un nuovo volante, questa serie speciale – ha spiegato Olivier Francois – è la Panda più tecnologica e sicura di sempre. La dotazione di serie comprende nuove funzioni pensate per assistere il guidatore sia in città sia fuori: il sistema di frenata automatica d’emergenza, per ridurre i tamponamenti, come ad esempio nel traffico cittadino; il sistema di mantenimento della carreggiata; il rilevatore di stanchezza per avvisare il guidatore quando è stanco. È incluso anche il riconoscimento della segnaletica stradale, che rileva e riconosce i segnali stradali visualizzandoli sul nuovo quadro strumenti da 7 pollici completamente digitale. La maggior parte delle funzionalità è gestita da una telecamera montata sullo specchietto retrovisore interno. Dal punto di vista del design, presenta una nuova fascia della plancia verniciata di bianco e nuovi sedili con monogramma e logo Pandina in rilievo, doppie cuciture gialle, dettagli bianchi e filato Seaqual contenente una materia prima sostenibile e completamente tracciabile ricavata da rifiuti marini. Gli esterni sono arricchiti da dettagli giocosi come il musetto di un panda sul coprimozzo, le calotte degli specchietti retrovisori gialli, la scritta Pandina sulle modanature laterali e la serigrafia Pandina sul finestrino posteriore. Oltre ai colori già esistenti – bianco gelato, nero cinema, rosso passione e blu Italia – la Pandina offre il nuovo giallo Positano e nuovi abbinamenti bicolori (tetto nero a contrasto).

Francois: Incentivi fondamentali. Grazie al Governo

“Voglio ringraziare il Ministero del Made in Italy perché il nuovo schema che entrerà in vigore a breve sarà uno stimolo fondamentale per la produzione nei nostri stabilimenti italiani. Non solo Pomigliano e la Panda, ma anche Mirafiori e la 500 elettrica”. Lo ha detto Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, nella una conferenza stampa a Pomigliano per presentare la Pandina.