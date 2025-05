Stellantis ad Autopromotec 2025 con un’offerta ricambi completa

TORINO (ITALPRESS) – E’ stata una presenza di forte impatto quella di Stellantis alla 30a edizione di Autopromotec. Presente con due stand espositivi, Stellantis ha posto in rilievo parte del proprio Network con focus sulle gamme prodotto commercializzate:la Rete di distribuzione ricambi multimarca Distrigo HUB, rappresentata da 34 sedi in Italia. la Rete di assistenza Eurorepar Car Service, specializzata nella riparazione e manutenzione di veicoli multimarca con circa 800 centri in Italia. Le gamme prodotto e i partner Stellantis, con focus sulla gamma ricambi Eurorepar e uno dei due stand interamente dedicato al business Circular Economy con la gamma SUSTAINera.

Giornate all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e dell’accessibilità, e un’occasione preziosa per mostrare l’evoluzione dell’offerta post-vendita, capace di rispondere alle esigenze di ogni cliente e di ogni veicolo, in ogni fase del suo ciclo di vita.

All’interno dello stand, ampio spazio è stato dedicato alla presentazione delle tre gamme principali: Gamma Originale Mopar: qualità certificata, materiali premium, test di collaudo rigorosi e una progettazione che rispetta i più alti standard OEM. I ricambi Originale Mopar garantiscono sicurezza, comfort e durata nel tempo, contribuendo a mantenere inalterato il valore del veicolo. Gamma Eurorepar by Stellantis: una delle linee multibrand più complete sul mercato, con oltre 17.000 referenze disponibili in più di 100 Paesi.

Eurorepar si rivolge sia ai veicoli Stellantis con più di tre anni di vita, sia a quelli di altri costruttori, con un’offerta che include ricambi per manutenzione, usura, meccanica, pneumatici, lubrificanti e, più recentemente, carrozzeria. Il successo è testimoniato dai numeri: in Italia, nel 2024, il fatturato ha registrato una crescita del 40% rispetto all’anno precedente.

Gamma SUSTAINera: la proposta Stellantis per la mobilità sostenibile nel post-vendita. Basata sui principi dell’Economia Circolare, segue la strategia delle 4R: REMAN (rigenerazione), REPAIR (riparazione), REUSE (riutilizzo), RECYCLE(riciclo).

I prodotti SUSTAINera offrono prestazioni paragonabili ai ricambi nuovi, con un impatto ambientale ridotto e un vantaggio economico per cliente e operatore. La presenza a Bologna ha dimostrato come Stellantis confermi il proprio impegno strategico nel garantire ai professionisti l’accesso a un’offerta ricambi multibrand ampia e qualificata, e nel rendere disponibile a tutti gli utenti della strada una gamma completa e accessibile, in grado di rispondere a ogni esigenza di mobilità.

