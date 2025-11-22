Stellantis, Bruno: La produzione della 500 con 145 fornitori italiani

“La Nuova Jeep Compass e la Nuova Fiat 500 Hybrid, così come la nuova Lancia Gamma e il nuovo modello Ds, in arrivo l’anno prossimo, sono elementi fondanti del nostro Piano di impegni per l’Italia, definito a conclusione del Tavolo Stellantis circa un anno fa”. Lo ha detto Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia, parlando oggi a Torino agli Stati generali del commercio internazionale organizzati da Forza Italia.

Nel corso del suo intervento, Bruno si è soffermata sulla “nuova” 500, ricordando che la produzione comincerà “tra pochissimi giorni qui a Mirafiori”. “Produzione che, lasciatemelo sottolineare con grande gioia e un pizzico di orgoglio, è resa possibile – ha aggiunto – anche grazie al coinvolgimento di 145 fornitori italiani, di cui 70 piemontesi”.

Dopo avere ancora ricordato che tra il 2014 e il 2024 l’80% delle vendite della 500 è avvenuto all’estero, Bruno ha spiegato che è una delle vetture su cui Stellantis “punta moltissimo” per “ampliare il mercato domestico e i mercati globali in un segmento particolarmente importante e affollato di competitor”.

Il mercato dell’auto tornerà a crescere se a livello europeo si interverrà su un doppio fronte: da un lato “introducendo obiettivi di decarbonizzazione più flessibili”, dall’altro “supportando la produzione di veicoli di piccole dimensioni” ha detto ancora Antonella Bruno a Torino.

“In questo modo – ha aggiunto – favoriremmo la ripresa del mercato, innescando quell’aumento di produzione che tutti auspichiamo per i nostri stabilimenti italiani. Non solo: rilanceremmo la percentuale di vetture Made in Italy destinate all’export e, di conseguenza, favoriremmo nuovi e significativi investimenti sul territorio nazionale”.

Per Bruno “occorre da un lato introdurre obiettivi di decarbonizzazione più flessibili, realistici e graduali, come per esempio l’estensione da 3 a 5 anni del periodo di riferimento per la verifica dei target di abbattimento di anidride carbonica per autovetture passeggeri e veicoli commerciali leggeri; dall’altro, supportare la produzione di veicoli di piccole dimensioni europei attraverso l’introduzione di ‘super crediti’ dedicati e la creazione di una nuova categoria di vetture compatte, accessibili e “made in Europe”.