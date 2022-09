Stellantis, Chris Taylor nuovo Chief Digital Information Officer

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato che, a partire dal 5 settembre 2022, Chris Taylor è stato nominato Chief Digital Information Officer, rispondendo a Xavier Chèreau, Chief Human Resources and Transformation Officer e funzionalmente a Ned Curic, Chief Technology Officer. Responsabile delle strategie e delle tecnologie digitali dell’azienda, in questa nuova posizione Chris Taylor contribuirà alla trasformazione di Stellantis in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile. Sarà inoltre responsabile del potenziamento dell’esecuzione dei progetti IT e dell’efficienza organizzativa. “Chris porta con sè una profonda conoscenza delle tecnologie digitali più innovative per supportare le nostre complesse esigenze aziendali, sia in Stellantis che per i nostri clienti”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “La sua esperienza nella cybersecurity, nei nuovi modelli di business e nelle soluzioni orientate al cliente contribuirà a creare il valore aggiunto di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del nostro piano Dare Forward 2030”.

Chris Taylor si unisce a Stellantis con quasi 30 anni di esperienza internazionale in ambito IT in numerosi settori, tra i quali quelli dell’aviazione, della produzione, del software e delle telecomunicazioni. Chris ha di recente ricoperto il ruolo di Chief Transformation Officer di ServiceNow. In precedenza, è stato Global Vice President del Gruppo Airbus, dove ha guidato la trasformazione digitale e la cybersecurity. Chris Taylor ha conseguito un dottorato di ricerca in ingegneria aeronautica presso l’Università di Glasgow in Scozia.

foto: ufficio stampa Stellantis

