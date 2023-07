Stellantis, con Samsung anche la seconda Gigafactory negli USA

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis e Samsung hanno siglato un protocollo d’intesa per realizzare insieme una seconda Gigafactory negli Stati Uniti, in cui produzione partirà nel 2027 con una capacità produttiva annua iniziale di 34 gigawattora (GWh). E’ la sesta gigafactory annunciata da Stellantis a livello globale, compresa quella di Termoli in Italia. A maggio 2022 Stellantis e Samsung avevano annunciato il primo stabilimento congiunto a Kokomo, che partirà nel 2025 con una produzione annua di 33 GWh, superiore rispetto al target iniziale di 23 GWh. “Questo nuovo stabilimento contribuirà a raggiungere l’obiettivo di offrire almeno 25 nuovi veicoli elettrici a batteria per il mercato nordamericano entro la fine di questo decennio” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. La sede del nuovo stabilimento è attualmente in corso di valutazione.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).