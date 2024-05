Stellantis cresce nel mercato europeo totale ed elettrificato

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – In un mercato sempre più impegnativo, Stellantis rimane risoluta nel suo impegno per le prestazioni e la soddisfazione dei clienti. Nel perimetro EU29, Stellantis registra un aumento del 4,4% dei volumi autovetture e veicoli commerciali (PC+CV) su base annua nei primi quattro mesi del 2024, assicurandosi una quota di mercato del 18,8%, in aumento di 0,5 punti rispetto ai risultati dell’esercizio 2023.

Stellantis domina il mercato francese in tutti i segmenti da inizio anno, compresi i BEV, con una forte quota di mercato del 39,7% nei CV ad aprile. Peugeot 208 rimane la più venduta, seguita dalla 2008, e il brand Peugeot è leader nei mercati PC+CV e PC dei veicoli elettrici, e quattro auto Stellantis sono tra le prime 10. In Italia, Stellantis registra un aumento del 3,2% delle vendite di PC+CV rispetto all’anno precedente, mantenendo la sua posizione di leader di mercato con una quota di mercato del 33,9%. In particolare, cinque modelli Stellantis si aggiudicano un posto nella top ten, tra cui la sempre popolare Fiat Panda che si assicura la prima posizione e la Citroèn C3 che completa il podio, seguita dalla Lancia Ypsilon.

In Germania, Stellantis ha registrato un buon aprile con una notevole crescita del 17,7%, conseguendo da inizio anno un aumento del 21,6% delle vendite a clienti. Forte performance anche nel business dei veicoli commerciali, con vendite e quote di mercato in crescita sia nel mese di aprile che rispetto all’anno precedente.

Inoltre, Stellantis continua a competere per il primo posto in Spagna e, con una crescita delle vendite di oltre il 15% ad aprile, conferma una performance da inizio anno del 20% di quota di mercato. Nel Regno Unito, Stellantis ha registrato una crescita dell’8,3% (gennaio-aprile) e una quota di mercato del 14,2%, con Jeep®, Peugeot e Vauxhall che hanno registrato ottime performance nei mercati PC e CV. Una crescita significativa delle vendite si osserva anche in Portogallo, dove Stellantis è leader di mercato, e in diversi altri paesi europei. La business unit Pro One Commercial Vehicles di Stellantis mantiene la leadership di mercato su base annua con una quota di quasi il 30% e un aumento dei volumi dell’11% anno su anno. Questa performance si estende a tutta Europa, mostrando una crescita costante in quasi tutti i paesi e un’eccezionale crescita delle vendite a tripla cifra in Portogallo (+101%).

“I risultati dei nostri primi mesi riflettono l’agguerrita concorrenza del settore, in assenza di incentivi in molti importanti mercati europei. Stiamo guidando la transizione verso l’elettrificazione in molti dei nostri paesi chiave e la nostra offerta di veicoli commerciali rimane senza rivali. Il forte andamento delle vendite, il robusto portafoglio ordini e il miglioramento dell’acquisizione degli ordini suggeriscono un impatto positivo anche nel secondo trimestre. Con il lancio di oltre 25 nuovi modelli made in Europe di tutti i marchi, prevediamo un ulteriore slancio nel corso dell’anno” ha commentato Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis, Enlarged Europe.

Nel settore BEV (PC+CV), Stellantis tiene il passo del mercato, con un aumento di oltre il 6% anno su anno nei 10 principali mercati, conquistando una quota del 14,1% da inizio anno nell’UE29. Stellantis è leader anche in vari segmenti BEV, assicurandosi posizioni sul podio in diversi dei principali mercati europei. In Francia, i volumi BEV registrano una crescita a doppia cifra (+64,6%), raggiungendo una ragguardevole quota di mercato del 37,4%, in crescita di 8,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente, con Peugeot E-208 e Fiat 500e rispettivamente al primo e secondo posto. Aumenti significativi dei volumi si osservano anche in Portogallo (+3,9%) e in Polonia (+9,2%).

