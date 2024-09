Stellantis Design Studio compie i suoi primi tre anni

Terzo compleanno da celebrare per lo Stellantis Design Studio (SDS), ovvero l’agenzia creativa globale di Stellantis, impegnata nella progettazione e ottimizzazione di prodotti per diversi clienti in tutto il mondo. «Stellantis Design Studio – ha commentato Klaus Busse, Head of Stellantis Design Studio e Head of Design for Maserati e Jeep Europe – offre ai nostri clienti un accesso esclusivo all’impareggiabile potenza creativa dell’universo Stellantis e dei nostri 14 marchi, tra cui Peugeot , Jeep e Maserati». SDS beneficia delle tecnologie più avanzate di Stellantis, tra cui l’intelligenza artificiale e la visualizzazione virtuale immersiva, con l’apporto di competenze di primo piano da parte di ingegneria, innovazione e tecnologia, marketing intelligence e altro ancora. Attraverso SDS, i clienti possono entrare in contatto con ciascuno dei 14 marchi di Stellantis, avviando progetti di collaborazione di design. SDS offre un’esperienza unica a 360 gradi con una gamma completa di servizi: dalla ricerca approfondita e la strategia del marchio, all’ideazione e lo sviluppo (compresa l’esecuzione e la qualità percepita), fino alla creazione di asset per la comunicazione. «La nostra missione è plasmare il futuro – ha dichiarato Hugo Nightingale, Global Creative Director di Stellantis Design Studio – ei nostri designer hanno una profonda conoscenza di ciò che i consumatori desiderano e di cui hanno bisogno nel nostro mondo in rapida evoluzione».