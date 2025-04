Stellantis e Factorial, nuova tappa per lo sviluppo di celle per batterie FEST

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis e Factorial Energy hanno annunciato oggi l’avvenuta convalidazione delle celle per batterie allo stato solido FEST (Factorial Electrolyte System Technology) di Factorial. Si tratta di un importante passo avanti nell’introduzione sul mercato delle batterie per vetture elettriche di nuova generazione.

“Il raggiungimento di questo risultato testimonia l’importanza della nostra collaborazione con Factorial”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Nonostante questo traguardo ci ponga all’avanguardia nella rivoluzione delle batterie allo stato solido, non abbiamo intenzione di fermarci. Continueremo infatti a lavorare insieme per migliorare ulteriormente e fornire soluzioni ancora più avanzate, avvicinandoci a batterie più leggere ed efficienti che riducano i costi per i nostri clienti”, ha aggiunto. “A differenza delle tradizionali batterie agli ioni di litio – si legge in una nota -, le batterie allo stato solido offrono una maggiore densità energetica e una ricarica più rapida. Le celle FEST da 77Ah convalidate hanno una densità di energia specifica di 375Wh/kg con oltre 600 cicli, progredendo verso la qualificazione automobilistica, un risultato eccellente per le batterie allo stato solido al litio-metallo di grande formato”.

“Le celle consentono di ridurre notevolmente i tempi di ricarica, passando dal 15% a oltre il 90% di carica in soli 18 minuti a temperatura ambiente. Inoltre, le celle offrono un’elevata potenza di uscita con velocità di scaricamento fino a 4C, supportando le maggiori prestazioni richieste dai veicoli elettrici – prosegue la nota -. L’ingegneria scientifica di Factorial e gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale hanno sviluppato l’ultima formulazione elettrolitica che consente alla batteria di funzionare a temperature comprese tra -30°C e i 45°C. Questo risultato supera le precedenti limitazioni dello stato solido e apre la possibilità di ottenere prestazioni migliori in diversi ambienti climatici”.

“Lo sviluppo delle batterie è una questione di equilibrio. Anche se l’ottimizzazione di una caratteristica è semplice, il bilanciamento tra alta densità di energia, durata del ciclo, ricarica rapida e sicurezza è un grande passo in avanti”, ha dichiarato Siyu Huang, CEO di Factorial Energy. “Questo risultato ottenuto con Stellantis spinge la tecnologia delle batterie di prossima generazione dalla ricerca verso l’utilizzo reale”, ha aggiunto.

Collaborando strettamente alla progettazione dei pacchi batteria, Stellantis e Factorial ne stanno ottimizzando l’architettura per ridurre il peso e migliorare l’efficienza complessiva del sistema. “Dopo l’investimento di 75 milioni di dollari di Stellantis in Factorial Energy nel 2021, questo nuovo successo rafforza la collaborazione strategica tra le due società – prosegue la nota -. Come già annunciato, infatti, Stellantis integrerà le batterie allo stato solido di Factorial in una flotta dimostrativa entro il 2026. Si tratta del prossimo passo verso la diffusione di questa promettente tecnologia, grazie ad un’ulteriore validazione delle batterie allo stato solido di Factorial e alla valutazione delle loro prestazioni in condizioni di guida reali”.

