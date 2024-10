Stellantis, Elkann: con polemiche e rancori non si risolve nulla

Roma, 16 ott. (askanews) – “C’è chi in questi mesi, in questi giorni, sembra poco disposto a riconoscere i meriti di tutti coloro, dipendenti, collaboratori e anche voi, dirigenti, che hanno contribuito, sempre, a superare le sfide e a raggiungere straordinari risultati nei 125 anni di storia del nostro Gruppo. Ma noi conosciamo, e voi più di tutti, quale è la realtà: con le polemiche strumentali, i rancori, i protagonismi non si risolve niente. Non si costruisce nulla. Oggi, come è accaduto in ognuno dei momenti difficili della nostra storia, intendiamo affrontare i problemi lavorando seriamente, insieme alle nostre persone e contando sugli elementi fondamentali dello ‘spirito Fiat’: coraggio per superare le difficoltà; intraprendenza per costruire il futuro; e senso di responsabilità verso le comunità a cui siamo legati”. Lo ha affermato il presidente di Stellantis, John Elkann, secondo quanto riporta un comunicato nel suo intervento al 50esimo anniversario della Fondazione gruppo dirigenti Fiat, al Centro congrezzi Lingotto, a Torino.

“Conosciamo le sfide che abbiamo davanti, ma sappiamo anche quanto è forte la passione che ci guida. E per questo sono convinto che possiamo guardare al domani con fiducia – ha detto -. Non solo per le nostre capacità professionali e manageriali, ma per lo spirito che ci anima e continua a guidarci. Lo spirito Fiat”.